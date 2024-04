Lillesand fikk en drømmeåpning på kampen da Kjetil Mathiesen Esperaas sendte laget sitt i føringen etter bare to minutters spill, og samme mann doblet ledelsen for Lillesand da han satte inn 2-0 seks minutter senere. Steffen S Mollestad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Lillesand, og Lillesand la på til 4-0 etter 35 minutter. Ni minutter senere økte Lillesand ledelsen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 5-0.

Ble utvist

Sebastian Ohrvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Lillesand etter 65 minutters spill, og Dan Christian Birkeland økte ledelsen da han satte inn 7-0 åtte minutter senere. Iveland måtte fullføre kampen med ti mann etter at Hallvard Katerås Haraldseid ble utvist tre minutter før slutt. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 7-0.

Spennende runde i vente

Sten Rune Andersen var dommer i oppgjøret.

18. april er det ny kamp for Lillesand. Da møter de Tobienborg. Iveland skal måle krefter med Hisøy 2 20. april.