Eirik Kvistad sendte Spjelkavik 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 15 minutter, og Spjelkavik 2s Oliver Valentin Bunes scoret 2-0 på straffe like etterpå. Adrian Selimovic Volstad la på til 3-0 for Spjelkavik 2 et kvarter før sidebytte. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0.

Scoret på straffespark

Noen minutter etter hvilen reduserte Sykkylven 2 ved Arne Sandvik Roald. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, la Aron Tuva Holkestad på til 4-1 for Spjelkavik 2. tre minutter senere reduserte Sykkylven 2 da Roald satte inn 2-4-målet, og et kvarter før slutt fikk bortelaget straffe. Samme spiller scoret fra krittmerket. Fire minutter senere fikk Sykkylven 2 straffespark. Roald scoret 4-4-målet. N. Herje sendte Spjelkavik 2 foran på nytt da han satte inn 5-4 etter 80 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-4.

Roald pådro seg gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Christoffer Lervåg var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Sykkylven 2 måle krefter med Herd 3 19. april. Spjelkavik 2 møter Stranda 27. april.