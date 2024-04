Skiens Grane 2 fikk kampens første mål etter bare tre minutters spill da Fredrick Fjeldberg satte ballen i nettet, og Skiens Grane 2 doblet ledelsen da Viljar Nybøe-olsen satte inn 2-0. Åsmund Gulseth Berg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Skiens Grane 2 fire minutter senere, og Skiens Grane 2 rykket ytterligere ifra da August Tveiten Sannerholt økte ledelsen etter kun åtte minutter. Berg scoret igjen da han gjorde 5-0 seks minutter senere, og etter 19 minutters spill fullførte Skiens Grane 2-angriperen sitt hattrick. Sju minutter senere la Ask Eikje Hegna på til 7-0 for Skiens Grane 2, og etter 35 minutter økte samme lag ved Bahir Noori. Brevik 2 var uheldig og gjorde selvmål like etterpå. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 9-0.

Skiens Grane 2 var suverene i andre omgang

Fredrik Wines Østby økte ledelsen for samme lag da han satte inn 10-0 etter et kvarter av andre omgang, og Tveitan Sannerholt scoret sitt andre mål da han gjorde 11-0 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Østby scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 12-0 etter 90 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 12-0.

Fjeldberg, Noori og Tveitan Sannerholt fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Yusuf Ülker var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Brevik 2 måle krefter med Hei 2, mens Skiens Grane 2 møter Kvitsund.