Ellinor Garli Hegvik sendte Fosen foran da hun satte inn 1-0 etter 18 minutters spill, og en av lagets spillere doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 etter 35 minutter. Etter halvspilt kamp sto det 0-2.

Straffemål

En spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Fosen noen minutter etter pause, og samme spiller scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-0 åtte minutter ut i andreomgangen. Rett etterpå fikk Fosen straffespark. Ellinor Garli Hegvik satte inn 5-0-målet. Etter 58 minutters spill reduserte en av lagets spillere til 1-5 for Astor 2. Ellinor Garli Hegvik økte ledelsen for Fosen da hun satte inn 6-1 ett minutt senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-6.

Fosen serieleder

Etter onsdagens kamp er Astor 2 nummer ti på tabellen med null poeng, mens Fosen er serieleder med seks poeng.

Asle Vardehaug Berntsen var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Fosen måle krefter med Heimdal, mens Astor 2 møter Ørland.