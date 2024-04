Leksvik fikk et forsprang da Karl Ludvik Waterloo Killingberg satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Anders Løkken Myrabakk doblet ledelsen for Leksvik da han satte inn 2-0 etter elleve minutter. Fem minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Henning Nilsen reduserte til 1-2. Leksvik-spiller Vetle Ramdal Farbu satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Myrabakk la på til 4-1 for Leksvik etter 31 minutters spill. Leander Singstad Hovde reduserte til 2-4 åtte minutter senere. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-4.

Ble utvist

Fem minutter etter pause reduserte Ørland 2 ved Daniel Alexander Svenning Dahl, og Oskar Marius Døsvik utlignet til 4-4 da han satte ballen i mål rett etterpå. Hovde sendte hjemmelaget i ledelsen etter 52 minutter. Leksviks Myrabakk måtte forlate banen etter å ha fått sitt andre gule kort ti minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-4.

Ørland 2s Lukas Ledal-Bones fikk se det gule kortet. For Leksvik fikk Farbu gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Vegar Skogen Drilen var dommer i kampen.

I neste runde skal Ørland 2 måle krefter med Fosen 23. april. Leksvik møter Rissa 2/Stadsbygd 2/Vanvik 2 25. april.