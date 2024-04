Steffen Nikolai Haukeland sendte Nore Neset 2 i føringen etter 13 minutters spill, og Sander Drange Holmaas fikk nettsus og doblet ledelsen tre minutter senere. Etter 22 minutter økte Nore Neset 2 ved Emil Øvreeide Johnsen, og Steffen Nikolai Haukeland scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-0 rett etterpå. Fem minutter før pause scoret Holmaas igjen da han gjorde 5-0. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da Birk Natås Sørstrømmen satte inn 6-0, og det sto seg til pause. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 5-0.

Målshow etter pause

Nore Neset 2 økte ledelsen da Mads Bull Aarvik satte ballen i nettet to minutter etter sidebytte. Dermed var stillingen 7-0. Like etterpå reduserte Njardar/Tysnes ved Herman Lunde Klemmetsby. Etter et kvarter av andre omgang vartet Steffen Nikolai Haukeland opp med hattrick, og tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da Samuel Mobergslien satte inn 9-1 for Nore Neset 2. Emil Øvreeide Johnsen scoret sitt andre mål da han gjorde 10-1 etter 64 minutters spill, og samme spiller laget hattrick da han ordnet 11-1 rett etterpå. Njardar/Tysnes gjorde 2-11 fire minutter før slutt. Fire minutter senere fullførte Holmaas sitt hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 12-2.

Mads Bull Aarvik pådro seg gult kort.

Nore Neset 2 klatrer til femteplass

Etter tirsdagens kamp er Nore Neset 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Njardar/Tysnes ligger på tiendeplass med null poeng.

Steinar Grindeland var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nore Neset 2 spiller mot Minde 2 30. april, mens Njardar/Tysnes spiller neste kamp mot Fana 3 dagen etter.