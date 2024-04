Strindheim tok ledelsen da Niklas Danielsen Solem scoret etter elleve minutter, men Musa Joof Dubois sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Strindheim tok ledelsen igjen ved Kosberg etter 37 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Grorud så rødt

Strindheim-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 sju minutter før slutt. Mats Andersen (Grorud) ble vist det røde kortet sju minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-3.

Magnus Hammerås (Strindheim) og Moa Mahnin (Grorud) fikk begge gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Ola Kellerhals var kampleder.

13. april skal Grorud møte Junkeren, mens Strindheim møter Skeid.