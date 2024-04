Daniel Fjeld ga Borg ledelsen tidlig med sin scoring etter bare seks minutter, og Borg doblet ledelsen da Jørgen Borgestad satte inn 2-0 ni minutter senere. Helgesen (Borg G16) satte inn et straffespark et kvarter før hvilen, og Borg-spilleren satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-0.

Borg pådro seg utvisning

Noen minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da Mathias Westli satte inn 5-0 for Borg, og etter 57 minutters spill fikk Borg straffespark. Oliver Berglund satte inn 6-0-målet. Ti minutter senere ble samme lags Benjamin Fredriksen sendt av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, men sju minutter før slutt var hattricket et faktum for Helgesen. Oskar Juve økte ledelsen for samme lag da han satte inn 8-0 minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 8-0.

Oliver Fischer Dalene fikk gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Odin Numme var dommer.

Sannidal bryner seg på Sauherad 22. april, mens Borg spiller neste kamp mot Seljord 30. april.