Bremnes tok ledelsen tidlig ved Aurora Meling, og Innvær scoret og doblet ledelsen for Bremnes. Sofie Westre Sævik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Bremnes. Lagene gikk til pause på stillingen 0-3.

Dominerte etter pause

Mariell Kallevåg Rinne økte ledelsen for Bremnes da hun satte inn 4-0 noen minutter ut i andreomgangen, og Innvær økte til 5-0 for samme lag åtte minutter etter pause. 26 minutter på overtid økte avstanden mellom lagene da Linnea Eiken satte inn 6-0 for samme lag. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-6.

Ny runde - nye muligheter

Geir Stakkestad dømte kampen.

Bremnes spiller neste kamp mot Ferkingstad 17. april, mens Avaldsnes/Torvastad spiller mot Stegaberg/Skjold dagen etter.