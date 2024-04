Chankhonkaen sørget for at SIF/Hessa fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter bare to minutter, men Ørskog/Stordal scoret åtte minutter senere. SIF/Hessa tok ledelsen på nytt da Leo Hessen Teige scoret etter 17 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Scoret på straffespark

Chankhonkaen (SIF/Hessa G16) scoret på straffe sju minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 3-1.

Ny runde - nye muligheter

Lars Olsvik Byfuglien dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal SIF/Hessa måle krefter med Skodje, mens Ørskog/Stordal møter Emblem.