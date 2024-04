Gimletroll tok ledelsen ved Ferning etter 15 minutter, men en spiller utlignet for Vindbjart 2 ti minutter senere. Sarah Fiskebeck Klefstad sendte Gimletroll foran igjen da hun satte inn 2-1 etter en halvtimes spill. Ved pause sto det 1-2.

Dominerte etter pause

Ameli Risholm Liverød satte ballen i mål ti minutter ut i andre omgang, og Ferning scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-1 like etterpå. Josefine Knobel Andersen økte til 5-1 for Gimletroll da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Tomine Høiåsen la på til 6-1 for samme lag i samme minutt. Ni minutter før slutt var hattricket et faktum for Ferning, og fire minutter senere scoret Gimletroll-spilleren sitt fjerde mål da hun gjorde 8-1. Maline Kåsene Røraas reduserte til 2-8 for Vindbjart 2 tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 2-8.

Poengjakten fortsetter

Etter torsdagens kamp ligger Vindbjart 2 på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Gimletroll er på tredjeplass med tre poeng.

Enrique Ibaceta Gonzalez var dommer.

I neste runde skal Vindbjart 2 måle krefter med Myra 18. april. Gimletroll møter Søgne 2 19. april.