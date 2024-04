Gaastjønn sendte Skarphedin foran da hun satte inn 1-0 etter 27 minutters spill, og Skarphedin doblet ledelsen da Ane Norheim satte inn 2-0. Kragerø/Drangedals Ella Solum Tou scoret 1-2 på straffe tre minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Dnayet Kehase Zegeye sørget for Skarphedin-jubel da hun satte inn 3-1 to minutter etter hvilen. Rett etterpå reduserte Kragerø/Drangedal da Marie Sæterbakken Melås satte inn 2-3-målet, og noen minutter ut i andreomgangen utlignet Tou for gjestene. Alma Katarina Sundbø Brekka ga Kragerø/Drangedal ledelsen etter 52 minutter. Tre minutter senere fikk Skarphedin straffe. Gaastjønn satte inn 4-4-målet, og ett minutt før slutt var hattricket et faktum for Skarphedin-angriperen. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-4.

Nye poeng skal deles ut

Irfan Göktas var kampleder.

Skarphedin spiller neste kamp mot Snøgg 2 26. april, mens Kragerø/Drangedal bryner seg på Snøgg 2 6. mai.