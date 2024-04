Trott 2 tok ledelsen tidlig ved en spiller, og Mio Berger Abrahamsen fikk nettsus og doblet ledelsen etter 26 minutter. Mathias Aabel Nylund satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Trott 2 fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-3.

Scoring fra elleve meter

Trott 2 rykket ytterligere ifra da Mio Berger Abrahamsen økte ledelsen tre minutter etter hvilen, og Trott 2s Kåre Borgemyr scoret fra straffemerket et kvarter før full tid. Mio Berger Abrahamsen sikret seg hattrick da han la på til 6-0 ni minutter senere, og to minutter før slutt la Fillip Koppang Nerhus på til 7-0 for samme lag. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-7.

Poengjakten fortsetter

Magnus Kaste var dommer.

Torvastad bryner seg på Vard Haugesund 15. april, mens Trott 2 spiller neste kamp mot Åkra to dager senere.