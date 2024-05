Noah Lee Brensdal sendte Randaberg 3 i føringen etter 15 minutter, men Petter Aanonsen-grude sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fem minutter før hvilen. Ved pause var stillingen 1-1.

Randaberg 3 hadde grunn til å juble mot Hinna 3

Fire minutter før slutt tok Randaberg 3 ledelsen på nytt ved Økland. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-2.

Samuel Abraham Kidane pådro seg gult kort.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter torsdagens kamp er Hinna 3 nummer tre på tabellen med tre poeng, mens Randaberg 3 er på andreplass med seks poeng.

Svein Axel Johannessen var kampleder.

7. mai er det ny kamp for Hinna 3. Da møter de Sola 2. Randaberg 3 skal måle krefter med Ganddal 2 9. mai.