Verken Gneist eller Vestsiden-Askøy maktet å sette ballen i nettet før hvilen. Dermed viste resultattavla 0-0 midtveis.

Gneist var suverene i andre omgang

Gneist tok ledelsen ved Cecilia Hjelle Sjøstrand etter 56 minutters spill. Sju minutter senere ble vondt til verre for Vestsiden-Askøy, da P. Wollan doblet ledelsen for Gneist. Lise Marie Grøvlen Ulleland satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 70 minutter, og P. Wollan satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Gneist minuttet før full tid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Gneist på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Vestsiden-Askøy er nummer ti med ett poeng.

Jan Tore Larsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Gneist måle krefter med Valestrand Hjellvik 5. mai, mens Vestsiden-Askøy møter Djerv samme dag.