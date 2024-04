Per Veiseth Nestande sendte Lånke tidlig i ledelsen, men Magnus Dalen Nordberg utlignet for Verdal allerede etter sju minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Ett poeng til hver

Isak Alexander Viken sendte Lånke i føringen igjen fem minutter før slutt, men Helden sørget for balanse i Verdal-regnskapet da han satte inn 2-2 fem minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-2.

Erlend Øiahals Skogli fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Både Verdal og Lånke står begge fortsatt uten seier denne sesongen.

Etter søndagens kamp er Verdal på niendeplass på tabellen med to poeng, mens Lånke ligger på tiendeplass med ett poeng.

Aleksander Ringstad var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Verdal måle krefter med Stjørdals-Blink, mens Lånke møter Levanger 2.