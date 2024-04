J. Tangen ga Sannidal ledelsen tidlig i oppgjøret med sitt mål etter bare fire minutter, og Emil Grunnvik Eie scoret og doblet ledelsen for Sannidal. Lagene gikk til pause på stillingen 2-0.

Økte ledelsen

Caspian Herfoss Skaldebø satte ballen i nettet og økte ledelsen ti minutter ut i andreomgangen. Åfoss scoret et kvarter før full tid. J. Tangen scoret igjen da han gjorde 4-1 fire minutter senere, og ett minutt før full tid var hattricket et faktum for J. Tangen. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-1.

Emil Rødland Nilsen fikk gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Sannidal på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Åfoss ligger på femteplass med null poeng.

Irfan Göktas var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sannidal spiller neste kamp mot Seljord 6. mai, mens Åfoss prøver seg mot Borg 13. mai.