Martin Espiritu Erlandsen ga Malvik/Hommelvik ledelsen tre minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Målfest etter pausen

Ulrik Aune Rehn sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Vegard Helle Sneisen sørget for at Malvik/Hommelvik tok ledelsen igjen med sin scoring etter 55 minutter, men åtte minutter senere utlignet Marius Larsson Olsen for Levanger. Etter 73 minutters spill var Levanger uheldig og scoret selvmål. Erlandsen scoret igjen da han gjorde 4-2 åtte minutter senere. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-2.

Malvik/Hommelviks Herman Glasø Hofstad fikk se det gule kortet. For Levanger fikk Espen Ramberg og Mohamed Ahmed gult kort.

Klatret til andreplass

Etter onsdagens kamp er Malvik/Hommelvik nummer to på tabellen med ni poeng, mens Levanger er på niendeplass med fire poeng.

Mathea Havig dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Malvik/Hommelvik spiller neste kamp mot Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg 8. mai, mens Levanger bryner seg på Lånke 15. mai.