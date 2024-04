Melhus 2 tok ledelsen ved Amanda Røe etter 17 minutter, men Emilie Sund sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Heimdal hadde grunn til å juble mot Melhus 2

Sju minutter etter hvilen tok Heimdal ledelsen ved Hejar Kara, og Nikoline Aleksandra Aas Lein sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 73 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-3.

Heimdals Hejar Kara og Linea Langen Drevland fikk gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Melhus 2 og Heimdal står begge med tre poeng.

Ketil Krogstad var dommer i kampen.

28. april er det ny kamp for Heimdal. Da møter de NTNUI 2. Melhus 2 skal måle krefter med NTNUI 2 2. mai.