Kristoffer Hernes Henden sendte Varden Meråker i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare fem minutter, men Haagenstad utlignet for Malvik 2/Hommelvik 2 ni minutter senere. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 etter 28 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 2-1.

Hjemmelaget dro ifra

Malvik 2/Hommelvik 2-spiller Jonathan Kristoffer Möller satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1, og Even Rønsberg Didriksen økte til 4-1 for Malvik 2/Hommelvik 2 etter 80 minutter. Odin Lian reduserte til 2-4 for Varden Meråker seks minutter senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-2.

Malvik 2/Hommelvik 2s Vegard Vullum fikk gult kort. For Varden Meråker fikk Alexander Strid og Gorm Hetland Ljung gult kort.

Klatret på tabellen

Etter torsdagens kamp ligger Malvik 2/Hommelvik 2 på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Varden Meråker er på niendeplass med null poeng.

Christoffer Helland Jensen var dommer i kampen.

28. april er det ny kamp for Malvik 2/Hommelvik 2. Da møter de Nidelv 2/Utleira 2. Varden Meråker skal måle krefter med Fram 30. april.