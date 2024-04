Askøy tok ledelsen da Jørgen Eidissen Bruntveit satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men etter bare seks minutters spill scoret Endre Espeland Mc Cann for Baune. Jørgen Eidissen Bruntveit sendte Askøy i føringen igjen da han satte inn 2-1 ni minutter senere, og Jakob Mellingen Haugland satte ballen i mål etter 17 minutter. Jørgen Eidissen Bruntveit gjorde hattrick rett etterpå, og Ferdinand Lavik-Skogseid økte ledelsen for Askøy da han satte inn 5-1 et kvarter før pause. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-5.

Målbonanza etter pausen

Noen minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Lucas Adrian Kleppestø satte inn 6-1, og samme lag økte ledelsen da Jonah Berntsen satte ballen i nettet seks minutter ut i andreomgangen. Dermed var stillingen 7-1. Sebastian Pilarczyk Harsvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for samme lag ni minutter senere, og samme spiller økte til 9-1 for samme lag etter 62 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-9.

Klatret til tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Baune på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Askøy ligger på tredjeplass med tre poeng.

Karl Magnus Slåtta dømte kampen.

1. mai er det ny kamp for Askøy. Da møter de Åsane. Baune skal måle krefter med Åsane 5. mai.