Radøy tok ledelsen da Noah Tangen satte inn 1-0 etter bare to minutter, men Baune 2 utlignet til 1-1 da Ferdinand Fløisand satte ballen i mål seks minutter senere. Sander Villanger sørget for at Radøy tok ledelsen på nytt med sin scoring et kvarter før hvilen, og fem minutter senere scoret Tobias Kvalheim for Radøy. Fem minutter før pause scoret Radøy-spilleren sitt andre mål da han gjorde 4-1, og Villanger økte ledelsen da han satte inn 5-1 like etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 5-1.

Hjemmelaget dro ifra

Noah Tangen scoret igjen da han gjorde 6-1 noen minutter etter sidebytte, og ni minutter ut i andreomgangen var hattricket et faktum for samme spiller. Baune 2 reduserte til 2-7 ved Taim Alhakim etter 65 minutters spill. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-2.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp er Radøy på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Baune 2 er nummer ni med null poeng.

Asbjørn Farestveit Olsen var dommer i kampen.

I neste runde skal Baune 2 måle krefter med Nordre Holsnøy 4. mai. Radøy møter Nordhordland 2 9. mai.