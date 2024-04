Arthur Wiborg ga Herkules ledelsen tre minutter før sidebytte. Etter halvspilt kamp sto det 0-1.

Sikret poeng

Herkules doblet ledelsen da Theodor Krogsrud Stensrud satte inn 2-0. Stian Drageset Thomsen reduserte for Skidar noen minutter etter hvilen, og Emil Jensen Gløsmyr sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 63 minutter. Henrik Watland sendte Herkules i føringen igjen da han satte inn 3-2 etter 79 minutters spill, men Skidar utlignet til 3-3 da Gløsmyr satte ballen i mål åtte minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-3.

Skidars Filip Yunan Mikael og Gaute Eidholm Strandgård pådro seg gult kort. For Herkules fikk Olav Gravir gult kort.

Fortsatt på femteplass

Etter lørdagens kamp er Skidar på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Herkules er nummer tre med fem poeng.

Aziz Seker var kampleder.

Herkules spiller neste kamp mot Tollnes 3. mai, mens Skidar bryner seg på Hei 7. mai.