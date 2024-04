Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Tok alle poengene

Nikolaisen satte inn 1-0 for Melbo etter 80 minutter. Det holdt til å ta tre poeng, for det ble ikke scoret flere mål i kampen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 0-1.

Medkilas Erlend Vikholt Larsen og Christoffer Nicolai Torbergsen pådro seg gult kort. For Melbo fikk Bendik Hein Nøstdahl Rasmussen og Erik Eilertsen Burchardt gult kort.

Reidar Grønbeck var kampleder.

Melbo spiller neste kamp mot Svolvær 4. mai, mens Medkila møter Harstad 2 to dager senere.