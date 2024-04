Bergsøy fikk en pangåpning på kampen da Vilde Bakke Flusund sendte laget sitt i føringen etter bare seks minutter, og Iselin Refsnes Løvøy doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 sju minutter senere. Elisabeth Bakke gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter 20 minutters spill, og Valder/Ellingsøy/Vigra 2 utlignet til 2-2 da samme spiller satte ballen i mål rett etterpå. Elise Rørvik Bjørdal sendte Valder/Ellingsøy/Vigra 2 i føringen etter 27 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-2.

Målene rant inn

Emma Sofie Håbakk Vik utlignet da hun satte inn 3-3 to minutter etter sidebytte, og Løvøy scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-3 tre minutter senere. Emilie Alvestad Gidske utlignet til 4-4 da hun satte ballen i mål da det var spilt et kvarter av andre omgang. Bergsøy tok ledelsen igjen ved Hedda Victoria Helde Holm like etterpå, men Bakke laget hattrick da hun la på til 5-5 etter 60 minutters spill. Etter 80 minutter scoret Valder/Ellingsøy/Vigra 2-angriperen igjen da hun gjorde 6-5, og Bakke scoret sitt femte mål i kampen da hun gjorde 7-5 fire minutter på overtid. Seks minutter på overtid var Bergsøy uheldig og scoret selvmål. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 8-5.

Valder / Ellingsøy / Vigra 2 topper tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Valder/Ellingsøy/Vigra 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Bergsøy er på tredjeplass med seks poeng.

Ian William Elkington var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Valder/Ellingsøy/Vigra 2 spiller neste kamp mot Volda 5. mai, mens Bergsøy bryner seg på Ørsta 2 to dager senere.