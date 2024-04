Sabrina Thien Thanh Tran sendte Randesund 2 i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter bare to minutter, men en av lagets spillere utlignet for Trauma et kvarter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-1.

Målshow etter pause

Tveit ga Randesund 2 ledelsen på nytt noen minutter etter hvilen, og noen minutter ut i andreomgangen scoret samme spiller igjen da hun gjorde 3-1. En spiller reduserte for Trauma da det var spilt en halv time i andre omgang. Stella Simoes Telles Tønnessen satte inn 4-2 i samme minutt, og tre minutter før slutt vartet Tveit opp med hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-2.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp ligger Randesund 2 på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Trauma er på sjetteplass med tre poeng.

Radoslaw Piotr Rokicki var kampleder.

6. mai er det ny kamp for Randesund 2. Da møter de Express 2/Lia 2/Rygene 2 sort. Trauma skal måle krefter med Lillesand 7. mai.