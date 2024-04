Lillesand tok ledelsen ved Casper Storm Jørgensen etter 17 minutters spill, men Andreas Birkeland Lindtveit sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 sju minutter senere. Sondov Vreim Jørgensen sendte Birkenes i føringen to minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Målshow i andre omgang

Tomas Radwanski scoret for Birkenes noen minutter etter pause, slik at resultattavla viste 3-1. Fire minutter etter sidebytte økte Birkenes ved Martin Mollestad, og etter 60 minutter økte avstanden mellom lagene da Mathias Røstad satte inn 5-1 for samme lag. Birkenes-angriperen scoret igjen da han gjorde 6-1 rett etterpå. To minutter før slutt reduserte Lillesand da C. Jørgensen satte inn 2-6-målet. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 6-2.

Natan Piotr Gulinski pådro seg gult kort.

Topper serien

Etter fredagens kamp er Birkenes på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Lillesand er nummer fem med fire poeng.

Sebastian Næss Olsen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Birkenes møte Froland, mens Lillesand møter Donn 2.