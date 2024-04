Her er dagens målscorere for Inderøy 2: Gustav Eikerol med to mål og Magnus Høyem.

Disse kom på scoringslisten for Snåsa: Emil Bergsmo.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Inderøy 2 nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Snåsa er på tolvteplass med null poeng.

Trond Sakshaug var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Snåsa spiller neste kamp mot Vinne 6. mai, mens Inderøy 2 bryner seg på Namsos 2 dagen etter.