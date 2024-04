Strindheim TF 2 scoret selvmål etter 16 minutter. Etter 33 minutters spill ble vondt til verre for Strindheim TF 2, da Robert Myrvang Gates doblet ledelsen for Vinne. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 etter første omgang.

Vinne forsvarte ledelsen

Vinne-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 etter et kvarter av andreomgangen. Tre minutter før slutt reduserte Strindheim TF 2 ved Gabriel Wall Aas. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-3.

Strindheim TF 2s Jonas Blaasvær Strand fikk gult kort. For Vinne fikk Marius Berg, Gates og Sindre Indahl gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter lørdagens kamp er Strindheim TF 2 nummer sju på tabellen med ett poeng, mens Vinne er på fjerdeplass med tre poeng.

Emil Huso Opsahl dømte kampen.

Vinne prøver seg mot Stjørdals-Blink 1. mai, mens Strindheim TF 2 spiller neste kamp mot Namsos tre dager senere.