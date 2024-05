Emblem 2 tok ledelsen da Oliver Sunde-Hoel scoret etter kun seks minutter, men Niklas Stokke Solemdal sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. En av lagets spillere sendte Spjelkavik foran da han satte inn 2-1 etter 17 minutters spill, og Spjelkavik-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 fem minutter senere. Etter 27 minutter reduserte Emblem 2 da Marcus Napoles Holten satte inn 2-3-målet. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-2 til pause.

Sikret poengene etter snuoperasjon

En spiller sørget for balanse i Emblem 2-regnskapet da han satte inn 3-3 noen minutter etter hvilen. Spjelkavik tok ledelsen på nytt ved Tobias Olander Bunes seks minutter ut i andreomgangen, men et kvarter før slutt utlignet Marcus Napoles Holten for Emblem 2. Isak Fiksdal Aasebø sørget for at Emblem 2 tok ledelsen igjen med sin scoring rett etterpå. En av lagets spillere scoret for Emblem 2 etter 61 minutters spill, slik at resultattavla viste 6-4. Samme lag økte ledelsen da Oliver Pilskog-Lande satte ballen i nettet fem minutter senere. Dermed var stillingen 7-4, og Aasebø satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-4 for bortelaget tre minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-8.

Aasebø pådro seg gult kort.

Ble værende på fjerdeplass

Etter fredagens kamp er Spjelkavik nummer fire på tabellen med tre poeng, mens Emblem 2 er på tredjeplass med sju poeng.

Sander Svenning dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Spjelkavik spiller neste kamp mot Blindheim 30. mai, mens Emblem 2 bryner seg på Stranda 7. juni.