Mathias Aleksander Langlie Holmstad sendte Sparbu 2/Byafossen 2 i ledelsen etter bare to minutters spill. Sparbu 2/Byafossen 2 scoret selvmål rett etterpå. Ørjan Skarsbakk Dalheim sendte Nessegutten 2/Skogn 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 26 minutter. En spiller var uheldig og scoret selvmål for Sparbu 2/Byafossen 2 ett minutt senere. Nessegutten 2/Skogn 2 økte ledelsen da Albert Aune Rehn satte ballen i nettet etter 29 minutters spill. Dermed var stillingen 4-1. Stillingen sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-4.

Dominerte etter pause

Noen minutter ut i andreomgangen la Brian Farstad på til 5-1 for bortelaget, og Noah André Lagesen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for samme lag. Brian Farstad scoret sitt andre mål da han gjorde 7-1 etter 47 minutter, og like etterpå scoret Noah André Lagesen sitt andre mål da han gjorde 8-1. Nessegutten 2/Skogn 2-angriperen sikret seg hattrick da han la på til 9-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-9.

Peder Garberg Mørkved fikk gult kort.

Topper tabellen

Etter fredagens kamp er Sparbu 2/Byafossen 2 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Nessegutten 2/Skogn 2 er på førsteplass med 15 poeng.

Stepan Posnov dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sparbu 2/Byafossen 2 måle krefter med Snåsa, mens Nessegutten 2/Skogn 2 møter Osen/Steinsdalen.