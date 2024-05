En spiller ga Stokmarknes ledelsen etter 26 minutters spill, men Sortland 2 gjorde 1-1 sju minutter senere. Kaunn Myat sendte Stokmarknes i føringen igjen da han satte inn 2-1 etter 35 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

William Thuv-Slettli scoret for Stokmarknes fem minutter ut i andreomgangen, slik at resultattavla viste 3-1. Etter 53 minutters spill fikk Stokmarknes straffespark. Samme spiller satte inn 4-1-målet, og ni minutter senere la Gertsmans på til 5-1 for samme lag. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 6-1 etter 64 minutter, og Stokmarknes-spilleren fikk sitt hattrick minuttet før full tid. Sortland 2 scoret to minutter på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-2.

Tok over andreplassen

Etter onsdagens kamp er Stokmarknes nummer to på tabellen med seks poeng, mens Sortland 2 er på tolvteplass med null poeng.

Mohamad Joumaa Almohamad dømte kampen.

29. mai er det ny kamp for Sortland 2. Da møter de BT/HIL 2. Stokmarknes skal måle krefter med Luna 30. mai.