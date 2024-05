Tage Jåsund sendte Ålgård 2 i føringen da han satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-0.

Dro ifra

Leander Jonassen doblet ledelsen for Ålgård 2 da han satte inn 2-0 etter 41 minutter, og sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Vegard Tønnesen Hatteland satte inn 3-0 for Ålgård 2. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-0.

Klatret til fjerdeplass

Etter onsdagens kamp ligger Ålgård 2 på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Randaberg 2 er på åttendeplass med fire poeng.

Dragos Cosmin Vlad var kampleder.

I neste runde skal Randaberg 2 måle krefter med Sola 2 27. mai. Ålgård 2 møter Austrått 2 29. mai.