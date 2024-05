Skiens Grane fikk kampens første mål allerede etter fem minutter da Anne Amalie Gylder Vingereid satte ballen i nettet, men rett etterpå utlignet Malin Andersson Lid for Borg/Tollnes. Etter 13 minutters spill tok hjemmelaget ledelsen ved Ella Julie Andersson Lid, og Celine Helgesen scoret 3-1-målet noen minutter før pause. Vingereid scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-3 etter 40 minutter. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 3-2.

Bortelaget hentet inn ledelsen og sikret poeng

Ingrid Nordskog Apold utlignet til 3-3 da hun satte ballen i mål noen minutter ut i andreomgangen, og Skiens Grane tok ledelsen igjen da en spiller scoret ti minutter ut i andre omgang. Fem minutter senere scoret Julie Andrea Årmot for Borg/Tollnes. Etter et kvarter av andreomgangen var hattricket et faktum for Vingereid, men Celine Helgesen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 5-5. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-5.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp er Borg/Tollnes nummer fem på tabellen med sju poeng, mens Skiens Grane er på tredjeplass med åtte poeng.

Geir Jung Næss dømte kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 29. mai. Borg/Tollnes skal spille mot Rjukan/Tinn, mens Skiens Grane møter Gulset.