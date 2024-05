Jonathan Klokk Eidset sørget for at Sykkylven 2 fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun to minutters spill. Fire minutter senere ble vondt til verre for Emblem 2, da samme spiller doblet ledelsen for Sykkylven 2. allerede etter sju minutter økte avstanden mellom lagene da Johan Aursnes satte inn 3-0 for Sykkylven 2, og fem minutter senere var hattricket et faktum for Eidset. Eidset satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Sykkylven 2. etter en halv time var Emblem 2 uheldig og satte ballen i eget nett. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 6-0.

Dominerte i andreomgang

Åtte minutter ut i andreomgangen reduserte Mads Røys Storeide til 1-6 for Emblem 2, og Emblem 2-angriperen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-6 etter 57 minutter. Isak Fiksdal Aasebø reduserte for Emblem 2 rett etterpå. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 6-3.

Klatret på tabellen

Sykkylven 2 har vunnet sine fire siste hjemmekamper.

Etter mandagens kamp er Sykkylven 2 nummer tre på tabellen med tolv poeng, mens Emblem 2 er på sjuendeplass med fire poeng.

Sigve Elias Holmen Svindseth dømte kampen.

3. juni er det ny kamp for Emblem 2. Da møter de Ørsta. Sykkylven 2 skal måle krefter med Volda 3 4. juni.