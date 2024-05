Dette er dagens målscorere for Bergsøy 3: Runde med fire mål, Ola Leine Goksøyr med tre mål, Mikael Mäkiperä Vike med tre mål, Sivert Elias Sande med to mål, Vidar Remøy med to mål, Kjetil Steinsvik Paulsen og Øyvind Roald Velsvik Sivertsen.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Fortsatt på andreplass

Bergsøy 3 har vunnet tre strake hjemmekamper.

Etter torsdagens kamp er Bergsøy 3 på andreplass på tabellen med tolv poeng, mens Larsnes ligger på fjerdeplass med tre poeng.

Henrik Ruud Holm var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Bergsøy 3 skal spille mot Skodje, mens Larsnes møter Hødd 3.