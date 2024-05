Levanger 4 fikk en pangåpning på kampen da Jonas Aunan sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, men allerede etter ti minutter utlignet Vennes for Beitstad/Egge. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 like etterpå, og etter 30 minutters spill fullførte Beitstad/Egge-angriperen sitt hattrick. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-3.

Sendt av banen

Mohammad Zaher Dureizy reduserte til 2-3 for Levanger 4 noen minutter etter hvilen, og samme spiller utlignet for Levanger 4 ti minutter ut i andre omgang. Samme lags Markus Fossum fikk rødt kort to minutter senere. Beitstad/Egge måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Johan Richstad Weie ble vist det røde kortet etter 52 minutter, men Fredrik Elden Øksnes sørget for at Beitstad/Egge tok ledelsen på nytt med sin scoring seks minutter senere. Et kvarter før full tid scoret Beitstad/Egge-angriperen sitt andre mål da han gjorde 5-3. Peder Venås Skogås (Levanger 4 G16) scoret på straffe åtte minutter senere. Bertil Modell Almlid sørget for at stillingen var 6-4 fire minutter før slutt, og to minutter på overtid økte samme lag ved Aslak Brønstad. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-7.

Eirik Nordtug-Pettersen og Tobias Alexander Forfod Nilsen fikk gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter torsdagens kamp er Levanger 4 på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Beitstad/Egge ligger på tredjeplass med ni poeng.

Svein Egil Hauge var dagens dommer.

26. mai er det ny kamp for Levanger 4. Da møter de Hållingen. Beitstad/Egge skal måle krefter med Namdalseid 28. mai.