Wilma Saxhaug sendte Kviteseid tidlig i ledelsen, og L. Metveit-Haugo doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 bare noen minutter ut i kampen. Åse Aarbakk økte til 3-0 for Kviteseid etter kun åtte minutters spill, og etter 20 minutter scoret L. Metveit-Haugo igjen da hun gjorde 4-0. En spiller reduserte for Skiens Grane 2 etter 31 minutters spill. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 4-1.

Sikker fra straffemerket

En av lagets spillere scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 2-4 noen minutter ut i andreomgangen. Seks minutter etter hvilen var hattricket et faktum for L. Metveit-Haugo. Etter 67 minutter vartet en spiller opp med hattrick. Samantha Ensila Lunde var uheldig og scoret selvmål for Kviteseid ni minutter senere. Ett minutt på overtid fikk hjemmelaget straffespark, og L. Metveit-Haugo scoret 6-4-målet. To minutter på overtid økte vertene ved Ingeborg Lie Lundeberg. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 7-4.

Kviteseid serieleder

Etter torsdagens kamp er Kviteseid på topp i serien på tabellen med ni poeng, mens Skiens Grane 2 er nummer fem med tre poeng.

Jarle Wormdahl var dagens dommer.

Kviteseid spiller neste kamp mot Gulset 2 28. mai, mens Skiens Grane 2 møter Hei 2 to dager senere.