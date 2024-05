Herd 2 tok ledelsen da Leandersson scoret allerede etter ti minutter, og Olav Johannes Reiten doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 fem minutter senere. Heine Flesjå Grønfur satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Herd 2 etter 25 minutters spill. Fem minutter før pause reduserte Aksla 2 da Amund Vevelstad satte inn 1-3-målet. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Leandersson satte inn 4-1 for Herd 2. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 4-1.

Dro ifra

Tre minutter etter sidebytte ble avstanden mellom lagene redusert da Haakon Nærø reduserte til 2-4. Axel Aarønes satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-2 for Herd 2, og Herd 2 rykket ytterligere ifra da Thomas Valaas Breivik økte ledelsen sju minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 6-2.

Aksla 2s Magnus Forberg pådro seg gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Aksla 2 har gått poengløse av banen i fire strake kamper.

Etter torsdagens kamp er Herd 2 på sjetteplass på tabellen med seks poeng, mens Aksla 2 ligger på åttendeplass med tre poeng.

Øystein Lied Lunde dømte oppgjøret.

I neste runde skal Aksla 2 måle krefter med Blindheim 2 28. mai. Herd 2 møter NTNUIÅ 2 29. mai.