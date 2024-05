Hei tok ledelsen da Lykke Larønningen Glittum scoret etter 33 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Fossum Skien / Gjerpen klarte ikke nærme seg

Etter et kvarter av andreomgangen utlignet Thilde Risanger-Busk Berg for Fossum Skien/Gjerpen. Isabel Rose Ørstad Mullen sørget for at Hei tok ledelsen på nytt med sin scoring tre minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-1.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Hei på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Fossum Skien/Gjerpen er nummer åtte med null poeng.

Thomas Rasmussen var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Hei spiller mot Langesund 2 4. juni, mens Fossum Skien/Gjerpen spiller neste kamp mot Skarphedin 2 dagen etter.