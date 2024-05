Disse kom på scoringslisten for Måløy: Oliver Dale Rakkenes med to mål, Even Johannesen og Eskil Hennøen Linder.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Jørgen Silden og Elliot Tsiory Trollebø pådro seg gult kort.

Ble værende på sjetteplass

Måløy har vunnet tre hjemmekamper på rad.

Etter søndagens kamp er Måløy på andreplass på tabellen med 15 poeng, mens Førde 2 ligger på sjetteplass med ett poeng.

Dennis Vervik var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Måløy spiller neste kamp mot Florø 4 2. juni, mens Førde 2 spiller neste kamp mot Førde 4.