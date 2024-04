Håvard Dørdal Bakke sendte Orkla 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 45 minutter. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Målbonanza etter pausen

Noen minutter etter pause doblet Orkla 2 ved Bakke. Størens Bendik Skjerdingstad Reitan var uheldig og scoret selvmål noen minutter ut i andre omgang. Etter 56 minutters spill fullførte Bakke sitt hattrick, og Isak Flå (strøket) økte til 5-0 for Orkla 2 rett etterpå. Andreas Garberg økte ledelsen da han satte inn 6-0 etter 62 minutter, og Bakke økte ledelsen for Orkla 2 da han satte inn 7-0 to minutter senere. Vertene rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen etter 73 minutters spill, og like etterpå økte Orkla 2 ved Bakke. Åtte minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Eskil Mathisen Melvold satte inn 10-0 for samme lag, og fire minutter senere scoret Bakke sitt sjuende mål da han gjorde 11-0. Melvold scoret igjen da han gjorde 12-0 to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 12-0.

Victor Mjøen Fossum fikk se det gule kortet.

Slik spilles neste runde

Marius Neeraas Amdam dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Støren måle krefter med Orkanger 2, mens Orkla 2 møter Astor 3.