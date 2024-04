Sædalen/Kringlebotns Mathias Mæhle Andersen scoret på straffe noen minutter før pause. Lagene gikk til pause på stillingen 0-1.

Dommeren pekte på straffemerket

Andersen fikk nettsus og doblet ledelsen for Sædalen/Kringlebotn fem minutter etter sidebytte, og rett etterpå vartet samme spiller opp med hattrick. Anas Ahmed Abdi (Sædalen/Kringlebotn G15) scoret 4-0 på straffe et kvarter før full tid, og Teodor Haugsvær Bjørsvik økte til 5-0 for Sædalen/Kringlebotn tre minutter senere. Sjur Aarestrup Haugland økte ledelsen for Sædalen/Kringlebotn da han satte inn 6-0 fire minutter før slutt, og Sædalen/Kringlebotn-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 7-0 like etterpå. Samme spiller laget hattrick da han ordnet 8-0 to minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 0-8.

Poengjakten fortsetter

Wiktor Pawel Hudak var kampleder.

Sædalen/Kringlebotn spiller neste kamp mot Askøy 21. april, mens Olsvik/Kjøkkelvik/Loddefjord spiller mot Vestsiden-Askøy to dager senere.