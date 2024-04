Franjo Tepurić sendte MTG i ledelsen da han satte inn 1-0 noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Hjemmelaget økte ledelsen

Etter 56 minutter ble vondt til verre for Vanylven, da Olai Abeltun doblet ledelsen for MTG. Ørjan Sørstrønen Vabø økte ledelsen da han satte inn 3-0 like etterpå. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-0.

MTGs Eliah Hjelmeseth Nybø fikk se det gule kortet.

MTG topper tabellen

Etter onsdagens kamp er MTG på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Vanylven er nummer åtte med tre poeng.

Birger Elias Breivik var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 1. mai. MTG skal spille mot Hasundgot, mens Vanylven møter Åmdal.