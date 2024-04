Musa sendte Vinje i ledelsen etter 16 minutter, men Eidanger 2 utlignet seks minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Ble sendt ut av dommeren

18-åringen sørget for at Vinje tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 62 minutters spill, og samme spiller gjorde hattrick et kvarter før full tid. Vinje økte ledelsen da Vemund Haukelisæter satte ballen i nettet ti minutter senere. Dermed var stillingen 4-1. Etter 90 minutter ble Sebastian Eiris Vassend (Eidanger 2) sendt i dusjen da han fikk sitt andre gule kort. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-1.

Vinjes Martin Lenke Omholt fikk gult kort. For Eidanger 2 fikk Sander Stoa Vådal gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter onsdagens kamp ligger Vinje på andreplass på tabellen med fire poeng, mens Eidanger 2 er på tredjeplass med tre poeng.

Geir Arne Schelander var dagens dommer.

I neste runde skal Vinje måle krefter med Gjerpen 1. mai, mens Eidanger 2 møter Skarphedin 2 samme dag.