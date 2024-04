Lucas Aiden Moen Neverdal sørget for at Ranheim fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter tre minutters spill, men etter 15 minutter utlignet Benas Tekorius for Levanger. Leistad sendte Ranheim i føringen på nytt fire minutter senere, men Linus August Bjørvik Flatås sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Ulrik Skogstad Antonsen sendte Ranheim i ledelsen igjen noen minutter før sidebytte. Lagene gikk til pause på stillingen 2-3.

Holdt på ledelsen etter hvilen

Leistad scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 noen minutter ut i andre omgang, og 17-åringen fikk sitt hattrick etter 80 minutters spill. Lasse Garli Aasheim reduserte til 3-5 rett etterpå, og fem minutter før slutt scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 4-5. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-5.

Leistad fikk se det gule kortet.

Topper tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Levanger på tiendeplass på tabellen med ett poeng, mens Ranheim er på førsteplass med ni poeng.

Ruben Støfringshaug var dagens dommer.

I neste runde skal Levanger måle krefter med Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg 24. april, mens Ranheim møter Malvik/Hommelvik samme dag.