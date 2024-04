Amanda Normann ga laget sitt et forsprang da hun satte inn 1-0-målet etter 20 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-0.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Godøe utlignet for Vadmyra etter 64 minutters spill, og fire minutter før slutt scoret samme spiller sitt andre mål da hun gjorde 2-1. Elena Pedersen sørget for at stillingen var 3-1 ett minutt på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-3.

Nadin Harkestad (Øygarden) og Isabel Hakestad Breisnes (Vadmyra) fikk begge gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Tore Iversen dømte oppgjøret.

14. april skal Øygarden møte Norheimsund, mens Vadmyra møter Baune.