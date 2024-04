Bjørge sendte Randesund i ledelsen da han satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Bortelaget økte ledelsen

Josias Furaha sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 66 minutter. Mansor Said Muhammed ga Randesund ledelsen på nytt to minutter senere, og Bjørge scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 da det var spilt en halv time i andreomgangen. To minutter før slutt vartet samme spiller opp med hattrick. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-4.

Jerv 2s Marius Solli Halvorsen fikk gult kort. For Randesund fikk Ron Quranolli og Kristian Brattland gult kort.

Klatret på tabellen

Jerv 2 har ikke tatt poeng på sine tre første kamper.

Etter mandagens kamp er Jerv 2 på 14. plass på tabellen med null poeng, mens Randesund er nummer to med sju poeng.

Are Wroldsen Ribe var kampleder.

27. april er det ny kamp for Randesund. Da møter de Froland. Jerv 2 skal måle krefter med Våg 29. april.