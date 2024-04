Hojem ga Overhalla ledelsen etter kun ti minutter, og Salman Farah Shidane doblet ledelsen for Overhalla da han satte inn 2-0 sju minutter senere. Hojem økte ledelsen for Overhalla da han satte inn 3-0 etter 18 minutters spill, og etter 34 minutter var hattricket et faktum for samme spiller. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Hojem satte inn 5-0 for Overhalla. Etter halvspilt kamp sto det 0-5.

Målbonanza etter hvilen

Daniel Tengey Djokoto la på til 6-0 for samme lag noen minutter ut i andre omgang, og sju minutter etter sidebytte la Hojem på til 7-0 for bortelaget. Gabriel Skilhagen Klykken satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for gjestene to minutter senere. Jo Morten Andstad reduserte til 1-8 noen minutter ut i andreomgangen. Bortelaget rykket ytterligere ifra da Tobias Nikolay Klaussen økte ledelsen etter 52 minutters spill, og Overhalla-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 10-1 åtte minutter senere. Samme lag økte ledelsen da Andreas Lindseth Øvereng satte ballen i nettet etter 62 minutter. Dermed var stillingen 11-1, og Klaussen gjorde hattrick sju minutter senere. Åtte minutter før slutt scoret Øvereng sitt andre mål da han gjorde 13-1, og Hojem økte til 14-1 for samme lag rett etterpå. Overhalla-angriperen scoret sitt sjuende mål i kampen da han gjorde 15-1 etter 80 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-15.

Aras Faouzi Ali-Almustafa (Levanger 3 G16) og Klaussen (Overhalla G16) fikk begge gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Svein Egil Hauge var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Levanger 3 spiller neste kamp mot Grong 23. april, mens Overhalla bryner seg på Vinne tre dager senere.