Etter kun tre minutters spill tok Verdal ledelsen ved Nora Haugmark, men Jenny Kirknes sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 rett etterpå. Ranheim fikk et forsprang da Linnea Mjøen Humstad satte inn 2-1 allerede etter sju minutter, men Madine Aakerhus Øgstad sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Mia Stensland Melbye sørget for at Verdal tok ledelsen på nytt med sin scoring åtte minutter senere, og et kvarter før sidebytte scoret Øgstad igjen da hun gjorde 4-2. Mie Olsson gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 3-4 ni minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-3 etter første omgang.

Ranheim hadde grunn til å juble mot Verdal

19-åringen sørget for balanse i Ranheim-regnskapet da hun satte inn 4-4 noen minutter ut i andre omgang, og Kirknes sendte Ranheim i føringen igjen da hun satte inn 5-4 etter 58 minutters spill. Sju minutter senere fullførte Olsson sitt hattrick, og Martine Molberg satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 67 minutter. Rett etterpå var hattricket et faktum for Kirknes, og Olsson økte til 9-4 for Ranheim ni minutter før slutt. Molberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 10-4 for Ranheim ett minutt før full tid. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-10.

Ranheim leder serien

Etter mandagens kamp er Verdal på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Ranheim ligger på førsteplass med tre poeng.

Elise Nilsen Oksvold var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Verdal prøver seg mot Steinkjer 30. april, mens Ranheim spiller neste kamp mot Levanger/Skogn/Sverre/Nessegutten tre dager senere.